18 июня «Сніданок з 1+1» проведет марафон из Чернобыля

Съемки «Чернобыля» проходили в Киеве, Припяти и Литве. Сериал создавался по заказу американского канала HBO и британского Sky, но в съемках также принимал участие украинский продакшен RadioaktiveFilm, а модель энергоблока №4 создана украинской студией Postmodern Digital.

Напомним, «Чернобыль» стал событием года мирового уровня, вызвал громкий международный резонанс и признан лучшим сериалом всех времен по версии IMDb. Премьера вызвала волну обсуждений причин и последствий взрыва на АЭС в сети и усилила интерес людей со всего мира к этой трагедии. По данным руководителей туристических компаний, после премьеры сериала количество желающих посетить зону отчуждения выросло на 30%.

Телеканал «1+1» получил эксклюзивное право на показ сериала в Украине и уже 18 июня в 20:45 представит телезрителям проект «Чернобыль» с качественным украинским дубляжом и украиноязычной графикой.

Ведущие «Сниданка» 18 июня будут работать в прямом эфире с 6.30 на двух площадках: Руслан Сеничкин и Людмила Барбир будут вести программу в студии в Киеве, а Егор Гордеев будет на прямом включении с импровизированной студии в Чернобыле, в непосредственной близости от четвертого энергоблока АЭС.

««Чернобыль« – это сериал-потрясение, и сразу после премьеры на HBO весь ньюзрум «Сніданку» буквально гудел о нём. Нам хотелось рассказать об этом зрителю не только как о культурном явлении, а как об огромной трагедии нашей страны, ужасающие подробности которой стали известны по прошествии лет. Когда Егор Гордеев предложил в день украинской премьеры провести эфир из зоны отчуждения и пройтись по местам вместе с героями, чьи жизни навсегда изменила эта авария, мы не могли не поддержать эту идею. Сейчас огромная волна интереса к теме Чернобыля, и мы всегда реагируем на информационный запрос зрителя. Об этой трагедии нельзя забывать, – рассказывает директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина. – После просмотра сериала приходит переосмысление событий. Когда произошёл взрыв, я сама училась в последнем классе школы в Киеве. Нам многое не рассказывали, не отпускали с занятий, и мы продолжали ходить в школу. Помню, что в Киеве я тогда просидела до середины лета, и только потом меня вывезли».

Егор Гордеев проведет экскурсию по зоне отчуждения и покажет, как сейчас они выглядят и что там происходит. Действительно ли в подвале больницы города Припять до сих пор лежит одежда пожарных четвертого энергоблока, продолжая излучать радиацию? Также ведущий раскроет правду, которую скрывали годами, и в прямом эфире расскажет, почему пожарные, которых после радиоактивного облучения лечили в Киеве, выжили, а те, кого отправили на лечение в Москву, умерли. Как сообщает пресс-служба, вместе с Гордеевым в прямой эфир также выйдут ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, которые через 30 лет после катастрофы вернутся на место событий, чтобы воспроизвести роковые события украинской трагедии, о которой сейчас говорит весь мир.

Проект будет в эфире телеканала в течение трех дней — 18, 19 и 20 июня, также во время онлайн-трансляции на VOD-платформе 1+1 video.

Ранее «Телекритика» в 10 пунктах подытожила, как «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес и что создателей сериала уже дважды пытались уличить в плагиате.

Фото: «1+1»