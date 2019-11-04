1 ноября «Зеонбуд» исключил канал Рабиновича из киевской сети Т2

Киевский региональный телеканал «Всі новини» (ООО «Медіамережі»), который находится в сфере влияния народного депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, остановил вещание 1 ноября. Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонуд» исключил канал из цифровой сети МХ5 в Киеве. Об этом сообщают пользователи сети.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября отказал в продлении срока действия цифровой лицензии киевскому телеканалу «Всі новини». Лицензия телеканала на региональное вещание в Киеве вышла 3 октября. Причиной для отказа стала подача заявления на продление срока действия лицензии на вещание с опозданием на 173 дня (по закону телерадиовещатели обязаны уложиться в установленные сроки – не раньше 240 дней и не позднее 180 дней до окончания строка действия лицензии), а также наличие двух непогашенных предупреждений.

Напомним, телеканал «Всі новини» ретранслировал спутниковый новостной вещатель News Network, формально заменив логотип News Network на «Всі новини». Официально канал принадлежал Иосифу Аксельруду (99,99%) – исполнительному директору Всеукраинского еврейского конгресса и помощнику Вадима Рабиновича на общественных началах в предыдущем созыве Верховной Рады. Еще 0,01% канала записана на Андрея Алешина – помощника Вадима Рабиновича и его бизнес-партнера, который также владеет 50% музыкального телеканала OTV.

Отметим, в сфере влияния Вадима Рабиновича находятся также такие медиаактивы: новостной портал MIGnews; 50% спутникового музыкального телеканала OTV (через Алешина), вторая половина – у экс-нардепа БПП Александра Бригинца; 50% спутникового новостного телеканала News Network (Рабинович владеет напрямую), второй половиной официально владеет житель Киева Юрий Олексиенко.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!