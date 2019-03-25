⚡«1+1 медиа» ответила на заявление главы парламентской фракции партии «БПП» Артура Герасимова

В ответ на намерение президента Петра Порошенко подать в суд на телеканал «1+1», которое озвучил в своем заявлении глава парламентской фракции партии «БПП» Артур Герасимов, медиагруппа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.

«Телекритика» публикует заявление группы:

«В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промокампании, чем на реальное опровержение в суде якобы ложной информации, озвученной в эфире «1+1». По мнению медиагруппы, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует о слабой и необоснованной позиции действующей власти. Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес «1+1», свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова, что недопустимо со стороны действующего президента.

В это время СМИ, которые связывают с Петром Порошенко, уже давно не гнушаются нарушением журналистских норм, а речь фактов трансформировалась в откровенную пропаганду. Юристы и советники президента должны были бы знать, что путь между намерением и, собственно, иском в суд требует времени и реальных контраргументов.

В то же время, еще раз подчеркиваем, что группа «1+1 медиа» готова отстаивать свою правоту в судебном порядке языком фактов и доказательств. И пока армия ботов разгоняет дезинформацию в социальных сетях, мы продолжим освещать и доносить всю важную и достоверную информацию до своих телезрителей.

В частности, телеканал пытался получить комментарий от Администрации президента относительно приведенных фактов, но ответ на многочисленные обращения не был предоставлен. Мы до сих пор ожидаем ответа на эти вопросы, а также комментария по факту торговли с Россией завода «Ленинская кузница», до недавнего времени принадлежащего Петру Порошенко, который был обнародован в расследовании “ТСН. Тиждень”».